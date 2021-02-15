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YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili bir açıklama yayınladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç imzasıyla yayınlanan açıklamada “Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur.

Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

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