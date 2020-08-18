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YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek

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YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek
YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek

YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek." açıklamasında bulundu. Saraç, "Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır." düşüncesini dile getirdi. 

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Saraç, "Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, üniversitelere 'yetki devri' sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere 'yetki devri' gerçekleştirdik." görüşünü savundu.

Saraç, "Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.  Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır." ifadesini kullandı. 

Saraç, "Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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