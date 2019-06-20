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Yol çalışması sırasında Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu

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Yol çalışması sırasında fiber optik kablo koptu
Yol çalışması sırasında Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu

Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu

Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin açıklaması şöyle:

Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu. "Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo kopmuştur. Bu sebepten dolayı Girne bölgesine İnternet verilememekte, diğer bölgeler de Türkiye’ye giden yedek hat üzerinden çıkış yaptığı için yavaşlamalar yaşanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı ve Telefon Dairesi konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve arıza giderme çalışmaları başlamıştır. Şu an için arızanın ne zamana düzeleceği konusunda bir bilgi mevcut değildir. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz."

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