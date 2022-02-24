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Yol Eksikliği Kıbrıs Türk Arazilerinin Kullanımını Engelliyor

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Yol Eksikliği Kıbrıs Türk Arazilerinin Kullanımını Engelliyor
Yol Eksikliği Kıbrıs Türk Arazilerinin Kullanımını Engelliyor

Larnaka’da “Faneromeni” bölgesinde bulunan ve Rum göçmenlere ticari amaçla kullanmaları için tahsis edilen Kıbrıs Türk arazilerinin, bölgeye yol yapılmadığı ve ulaşım olmadığı için kullanılamadığı belirtildi.

Politis gazetesi, Larnaka’nın “Faneromoni” bölgesinde bulunan ana çember yakınlarındaki Kıbrıs Türk arazilerinin, bölgeye yol gitmemesi sebebiyle değerlendirilemediklerini, konunun Rum Milletvekili Hristos Orfanidis tarafından Rum Meclisi’nin ilgili komitesinin gündemine getirildiğini yazdı.

Orfanidis, söz konusu arazileri kiralayan Rum göçmenlerin kiralarını ve diğer yükümlülüklerini ödediklerini ancak arazileri yol eksikliği yüzünden kullanamadıklarını ifade ederek, geçmişte birçok kez söz verilmesine rağmen bölgeye yol götürülmediğini vurguladı.

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