Yol güvenliği yasa tasarısı mecliste oy birliği ile kabul edildi

Ülkemizde, resmi makamlar tarafından da yaygınlaştığı kabul edilen uyuşturucu madde kullanımını kısıtlayacak, zorlaştıracak, caydıracak Yol Güvenliği Yasa tasarısı Mecliste oy birliği ile kabul edilmesi ile uyuşturucu ile mücadelede yeni ve etkili bir yol açıldı.

Üç yıl önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunda çalışmalarına başlanan Yol Güvenlik Yasa tasarısı 21 ay Mecliste bekletildikten sonra çok hızlı ve kararlı bir şekilde Genel Kurul onayına sunuldu.

Yasa hazırlanma sürecinde değişik engeller öne sürülerek yasanın oluşmasında çok zorluklarla karşılaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu üyelerinin ısrarlı çalışmaları sonucu yasa tasarısı hazırlanarak 21 ay önceden Meclise gönderildiği halde bekletilmekte idi.

Mecliste Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde en erken bir zamanda ele alındı. Başkan ve üyeleri bu yasanın geçmesi konusunda niyet ve kararlılıklarını ilk günden ortaya koydular, gerekli görüşleri alıp tasarının son şeklini verdikten sonra Meclis Genel Kurul onayına sundular.

Komitenin bu kadar hızlı ve kararlı çalışarak sonuca ulaştırması takdir edilmesi gereken bir olaydır. Tüm uyuşturucu madde kullanımına karşı olanların teşekkür etmesi gereken bir olaydır.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığına, Maliye Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Trafik Hizmetleri ve Ulaştırma Komisyonuna, Polis Genel Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığına hızlı hareket etmelerini gerektirecek olaylar zinciri ortaya çıkaracaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğüne gerekli cihaz ve malzemelerin alınması ve eğitimleri hızla gerçekleşmelidir.

Uyuşturucu madde tesiri altında direksiyon başına geçirenlerin yaptığı ölümlü kazalar kayıtlara geçmeye başlamıştır.

Yasanın esas caydırıcı yönü uyuşturucu madde kullananların direksiyon başına geçmelerini caydırmaktır.