Yol içinde elektrik direği

Alayköy’de geçmiş yıllarda “yol içinde kalan elektrik direği” için çözüm beklenirken, tam tersine buna yenileri eklendi.

Köyde yapılan sözde düzenleme sonucunda iki direk daha yol içinde kaldı.

Bazı kişiler direklerin yol içinde kalmasına “tam bir mizah malzemesi” derken, birçok köylü ciddi kazalar olmasından endişe ediyor.

Yol ortasında kalan telefon ve elektrik direkleri için tedbir alınmasını isteyen köy halkı ve bu yolu kullananlar, “Bu durum bizi rahatsız ediyor ve tehlike saçıyor” dedi.

“Bu trajikomik durumu düzeltin”

Haber Kıbrıs’a konuşan bölge sakinleri, her gün o yolu kullanmak zorunda olduklarını ve her gün kaza ile burun buruna kaldıklarını ifade ettiler.

Bu trajikomik durumun bir an önce düzelmesini isteyen vatandaşlar, direkler için sorumlu kurumları defalarca aradıklarını ama bir sonuç alamadıklarını aktardı.

Alayköy’de böyle bir sorumsuzluğun ilk olmadığını dile getiren bölge sakinleri, 5 yıldan beridir çözüm bulunamayan başka bir mahalledeki elektrik direğini de yeniden hatırlattı, sorumlulara çağrılarını yineledi.

kaynak: Haber Kıbrıs