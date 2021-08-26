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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Yol kenarında park halinde olan araca çarparak yaralanan bisiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Yol kenarında park halinde olan araca çarparak yaralanan bisiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:   

25.08.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolunun 11-12 kilometreleri üzerinde Ahmet Ersoy HIDIROĞLU (E-61), yönetimindeki bisiklet ile Karpaz istikametine doğru tehlikeli   bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru yolun solunda atık asfalt içerisinde arızalanıp Bedran UÇAK (E-27) tarafından park halinde bırakılan LH 862 plakalı çift kabin aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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