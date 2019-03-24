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Yol kenarındaki araca çarptı yaralandı!

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Lefkoşa – Girne anayolunda arızalandığı için yol kenarına park edilmiş olan bir araca çarpan Mustafa Geylan yaralandı.
Yol kenarındaki araca çarptı yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi.  

49 yaşındaki Mustafa Geylan, yönetimindeki NE 071 plakalı araçla Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada arızalandığı için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan Mahir Kılıç’ın sorumluluğundaki HJ 847 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun soluna savruldu.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa Geylan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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