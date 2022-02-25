Yol Koşusu Nedeniyle Bu Yollara Dikkat

27 Şubat 2022 tarihinde Pazar günü Lefkoşa’da, Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleri ile bir yol koşusu gerçekleştirilecektir.

27 Şubat 2022 tarihinde Pazar günü Lefkoşa’da, Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleri ile bir yol koşusu gerçekleştirilecektir.

Ares City Run yol koşusu 27 Şubat 2022 tarihinde Pazar günü, saat 10:00’da, Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) bulunan Cafe Pascucci önünde başlayacak ve aynı noktada yarış sona erecektir.

Yarışçılar sırasıyla;

Cafe Pascucci önünde başlayıp Mehmet Akif Caddesi üzerinden güney istikametine doğru Pronto Çemberine gelecek, çemberden sola dönüp Ledra Palas Trafik Işıklarını geçip, Ovis Cafe önünden sola dönerek KKTC Cumhurbaşkanlığı binası önünden Tazminat Sokağı takiben Girne Kapısına gelecek, Girne Kapısından sola Cemal Gürsel Caddesine dönerek Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu çemberden sağa Bedrettin Demirel Caddesine dönecek ve KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden kuzey istikametine doğru devam edip, Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu çemberden sola dönecek ve Merit Hotel önündeki Trafik Işıklarından düz geçip Başbakanlık Trafik Işıklarına gelecek ve sola Mehmet Akif Caddesi’ne dönüp yol koşusunun başlangıç noktası olan Cafe Pascucci önünde yarış sona erecektir.

Belirtilen güzergâh üzerinde, yarışçılara polis eskortu eşlik edecek ve yarışçıların geçeceği güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacaktır.

Yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.