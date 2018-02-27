Yol tabelaları ve bariyerler yerlerde sürünüyor!..

KKTC genelinde yolların yapımında ve tamirindeki hatalı alt yapı uygulamasının yanısıra yanlış-eksik dökümler ve denetimsizlik,bir kaza esnasında yolların affedici olmamasına neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Yolların alt yapı eksikliği nedeniyle arzu edilen ve istenen düzeyde olmamasısık sık kazalara neden oluyor. Yolların affedici olmaması kazalara neden olurken, bu duruma birde yollarımızda denetimi yapılmadığı için yerlerde sürünen ve yanlış istikamet gösteren tabelalar da eklendi.

Alt yapı eksikliği nedeniyle delik deşik bir görüntü yansıtan, yağan yağmurlar nedeniyle yer yer su birikintileri nedeniyle sürücüler için tehlike yaratan yollarda, sürücülere yol gösteren ve sürat tahdidi olduğunu bildiren tabelalar bakımsızlıktan düşmeye yüz tutmaları ve yerlerde gezinmeleri nedeniyle adeta kazalara da davetiye çıkartıyor.

Bazı sorumsuz avcılar, tabelalara av tüfekleri ile ateş açmaları sonrasında hasara uğratırken, bazı yol gösterici tabelalar da çarpma veya rüzgâr ile yağmurun etkisi sonrasında gidilecek yer yerine, havayı gösteriyor.

Kasaba ve köylere gidilecek yolları gösteren bazı tabelalar yerlerde sürünürken, sürat limitini gösteren tabelaların ters olarak yerlerde gezmesi, sürücülerin tepkisine neden oluyor. Tabela ve sürat tahditlerini gösteren tabelaların yanısıra kaza nedeniyle hasara uğrayan bariyerlerin de yerlerine monte edilmemesi sürücüler için yoldan çıkma tehlikesi yaratıyor.

Emekli Okul Müdürü Hüseyin Cumaoğlu, sayfasındaki paylaşımında, yolların asfaltından vazgeçtim. Çizgilerinden de vazgeçtim. Yol kenarındaki reflektörlerin yokluğuna da alıştım. Ama en azından bariyerleri onarın da yolda kalabilelim açıklamasında bulundu.