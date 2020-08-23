  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Yol verme kavgasına kadına saldıran adam dayak yedi

»
İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir adam, kadın sürücüye tokat attı. Bunun üzerine eski tekvandocu olduğu öğrenilen kadın, adamı fena şekilde dövdü.
Yol verme kavgasına kadına saldıran adam dayak yedi

İstanbul Sarıyer'de bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İHA'nın haberine göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı.

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti.

Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Giresunda Sel…3 Kişi Hayatını Kaybetti23 Ağustos 2020 Pazar 13:28
  • İlkbahar-Yaz Operasyonlarında 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi23 Ağustos 2020 Pazar 12:45
  • Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir, sıfır tolerans olması gerekiyor23 Ağustos 2020 Pazar 10:48
  • Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye'de de denenecek23 Ağustos 2020 Pazar 09:58
  • Çakarlı: Silahı vardı, polisim diyerek ehliyet istedi22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:52
  • Bayraktar AKINCI TİHA, kritik bir eşiği daha geçti22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:30
  • Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz fiyatıyla ilgili açıklama22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:20
  • İş Adamınn lüks villasında şüpheli ölüm: Nepal uyruklu çalışan tavana asılı bulundu22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:05
  • Telefon şifresini söylemeyen kızını İngiliz anahtarıyla dövdü22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti