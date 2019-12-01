Yol yapım çalışması nedeniyle Ambulans trafiğin içinde kaldı

Gönyeli Çemberindeki trafik akışı, bakım-onarım nedeniyle Cuma akşamından beri tek şeritten veriliyor. Bugün akşam saatlerinde sıkışan trafiğin arasında bir ambulans kaldı.
Araçların yol vereceği bir yer kalamadığı için 112 acil servis aracı uzun uğraşlar sonrası hastaneye gidebildi.
Durum Sosyal medyada gündem oldu.Çemberdeki çalışmaların Salı gününe kadar süreceği ifade edilirken vatandaşların alternatif yolları kullanmaları rica edildi.
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