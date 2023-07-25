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Yol yapım çalışması nedeniyle, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları 12 gün süreyle kapalı olacak

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Yol yapım çalışması nedeniyle, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları 12 gün süreyle kapalı olacak
Yol yapım çalışması nedeniyle, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları 12 gün süreyle kapalı olacak

Yol yapım çalışması nedeniyle, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları 12 gün süreyle kapalı olacak. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından, Ötüken Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları üzerinde yarından başlayarak 5 Ağustos’a kadar yol yapım (asfaltlama) çalışmaları yapılacağından, bahse konu anayolların belirtilen tarih aralığında 12 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Belirtilen tarih aralığında, bahse konu anayolları kullanacak sürücülerin için ulaşım oluşturulan alternatif servis yolları üzerinden sağlanacak. Yol yapım çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen anayolları kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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