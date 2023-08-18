  • BIST 7639.42
  • Altın 1647.232
  • Dolar 27.0945
  • Euro 29.4593
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

"Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”

» »
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Pile – Yiğitler yolu yapımına müdahalesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
"Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Pile – Yiğitler yolu yapımına müdahalesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, BMBG’nin, Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesi hakkında basın açıklaması yaptı.

Pile köyünde yaşayan vatandaşların, KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlandığı belirtilen açıklamada, “Son derece açıktır ki; yol yapımı projesi tamamen insani amaç taşımaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir” denildi.  

BMBG’nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durumun çarpıtıldığı, “BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğunun” iddia edildiğ ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır.

25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile – Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bu güne kadar Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir. Bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile -Yiğitler yolunun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG’yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır.

Öte yandan 1996 yılında, Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına, Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. BMBG’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır BMBG’nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp, Birleşmiş Milletler'in itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG’den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek, Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir.”

İlgili haberler;

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP: Bölge halkının talebi müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanmalıdır!18 Ağustos 2023 Cuma 14:49
  • Tahsin Ertuğruloğlu: İnşa edilecek yol, son derece insancıl bir projedir18 Ağustos 2023 Cuma 14:47
  • Tatar: Mehmet Seyis’in yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım18 Ağustos 2023 Cuma 14:23
  • Özersay: Bu yaşananların, sınır geçişleri, ekonomik, siyasi ve diplomatik sonuçları olabilir18 Ağustos 2023 Cuma 14:11
  • Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak18 Ağustos 2023 Cuma 14:03
  • ABD, İngiltere ve Fransa ve AB 'den Türk tarafına Pile kınaması!18 Ağustos 2023 Cuma 13:52
  • Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Ek bütünleme sınavları 11-15 Eylül’de yapılacak18 Ağustos 2023 Cuma 13:48
  • Türk askeri BM barış gücü görevlisinin yüzüne yumruk attı iddiası!18 Ağustos 2023 Cuma 12:24
  • Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında Sahtecilik ve Sahtekarlıkla Para Temini18 Ağustos 2023 Cuma 12:13
  • 91 yaşında vefat etti18 Ağustos 2023 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti