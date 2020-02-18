‘Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok’ grubu bu sefer Meclis'i "temizleyecek"

Facebook üzerinden örgütlenen ‘Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok’ grubu bu sefer Meclis önünde toplanarak “Meclisin içini temizleyecek”.

Facebook üzerinden örgütlenen “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” grubu, Meclis önünde araçlı eylem yapacak.

Bu seferki eylemlerinde ‘deterjanını ve süpürgeni de yanına al” sloganıyla yapacaklarını ifade eden Maraşalı, bu eylemle “Meclis’teki vekillerin içindeki pisliği temizlemeyi amaçladıklarını” belirtti.

Kısa sürede Facebook üzerinde 40 binin üzerinde üyeye ulaşan “Yol yoksa seyrüsefer da yok” grubu yöneticilerinden Fikri Maraşalı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada üçüncü eylemin araçlı eylem olacağı duyurulmuş ve söz konusu eylemin bugün saat 10.30’da yapılacağını bildirilmişti.

Öte yandan açıklamada, bir kargaşaya mahal vermeden eylemin gerçekleştirilebilmesi ve organize bir şekilde hareket edebilmek adına eyleme katılmak isteyenlere kayıt için ilgili telefon numaraları paylaşıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Sadece Oturuyorlar…

Hiç Bir Şey Yapmıyorlar.

Ve Susmamızı Bekliyorlar.

#AMAYANILIYORLAR

18 ŞUBAT 2020 SALI…

Meclisin önünü trafiğe kapatmaya…

Meclis içindekilerinin pisliğini yolsuzlukları, zamları..

Asgari ücretlinin haklarını…

Ve bizi biz yapan…

#YolyoksaSeyrüseferyok

Organizasyonunun Esas Sebebi Yollarda İnsanlarımız #Ölmemesi İçin…

Meclis’teki 50 boş teneke gibi sadece danga-dunga edenleri ve meclisimizi pisletenleri,pisliklerinden arındırmaya…

#HAZIRMISINKIBRISHALKI

GELİYORUK…

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL

#ToplanmaYeri:HaspolatÇember

#Saat : 10.30…

#Tarih: 18 ŞUBAT SALI

Katılacak olanların araçlarını #kayıt yaptırmak için bizlere kayıt yaptırmasını rica ediyoruz kaç arabanın eyleme katılacağını bilerek o şekilde daha planlı ve #organize olacağımız kesindir.

İrtibat Telefonları:

Lefkoşa/Girne/Güzelyurt İçin

0533 849 00 56

0542 873 05 74

Mağusa/İskele/Karpaz İçin

0533 870 90 33

Hakkını aramak için daha ne beklen?"