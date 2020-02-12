Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok !Harekletinden Sendikalar'a Eyleme Destek Çağrısı

Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubu'nun eylemi 18 Şubat salı Meclis önünde yapılacak.

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL sloganıyla yapılacak eylem için sendikalara da çağrıda bulunuldu.

Daha önce eylem duyurusu yapılmıştı

İşte o açıklama;

Sadece Oturuyorlar...❗

Hiç Bir Şey Yapmıyorlar..❗

Ve Susmamızı Bekliyorlar..❗

#AMAYANILIYORLAR❗

18 ŞUBAT 2020 SALI...

Meclisin Önünü Tarfiği

Kapatmaya...

Meclis İçindekilerinin pisliğini Yolsuzlukları,Zamları..

Asgari Ücret’linin haklarını...

Ve Bizi Biz Yapan...

#YolyoksaSeyrüseferyok

Organizasyonunun Esas Sebebi Yollarda İnsanlarımız #Ölmemesi İçin...

Meclis’teki 50 Boş Teneke Gibi Sadece Danga,Dunga Edenleri ve Meclisimizi Pisletenleri,Pisliklerinden Arındırmaya....

#HAZIRMISINKIBRISHALKI❓

GELİYORUK...❗

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL

#ToplanmaYeri:HaspolatÇember

#Saat : 10.30...

#Tarih: 18 ŞUBAT SALI

Katılacak olanların araçlarını #kayıt yaptırmak için bizlere #kayıt yaptırmasını rica ediyoruz #kaç arabanın eyleme katılacağını bilerek o şekilde daha #planlı ve #organize olacağımız kesindir...

İrtibat Telefonları..

Lefkoşa/Girne/Güzelyurt İçin

0533 849 00 56

0542 873 05 74

Mağusa/İskele/Karpaz İçin

0533 870 90 33

Hakkını Aramak İçin Daha Ne

BEKLEN #KIBRIS❗

Eylem için hareket sendikalara da çağrıda bulundu