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Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok !Harekletinden Sendikalar'a Eyleme Destek Çağrısı

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Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok !Harekletinden Sendikalar'a Eyleme Destek Çağrısı
Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok !Harekletinden Sendikalar'a Eyleme Destek Çağrısı

Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubu'nun eylemi 18 Şubat salı Meclis önünde yapılacak. 

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL sloganıyla yapılacak eylem için sendikalara da çağrıda bulunuldu.

Daha önce eylem duyurusu yapılmıştı

İşte o açıklama;

Sadece Oturuyorlar...❗
Hiç Bir Şey Yapmıyorlar..❗
Ve Susmamızı Bekliyorlar..❗

#AMAYANILIYORLAR

18 ŞUBAT 2020 SALI...

Meclisin Önünü Tarfiği
Kapatmaya...
Meclis İçindekilerinin pisliğini Yolsuzlukları,Zamları..
Asgari Ücret’linin haklarını...
Ve Bizi Biz Yapan...
#YolyoksaSeyrüseferyok
Organizasyonunun Esas Sebebi Yollarda İnsanlarımız #Ölmemesi İçin...
Meclis’teki 50 Boş Teneke Gibi Sadece Danga,Dunga Edenleri ve Meclisimizi Pisletenleri,Pisliklerinden Arındırmaya....
#HAZIRMISINKIBRISHALKI
GELİYORUK...❗

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL
#ToplanmaYeri:HaspolatÇember
#Saat : 10.30...
#Tarih: 18 ŞUBAT SALI

Katılacak olanların araçlarını #kayıt yaptırmak için bizlere #kayıt yaptırmasını rica ediyoruz #kaç arabanın eyleme katılacağını bilerek o şekilde daha #planlı ve #organize olacağımız kesindir...

İrtibat Telefonları..
Lefkoşa/Girne/Güzelyurt İçin
0533 849 00 56
0542 873 05 74
Mağusa/İskele/Karpaz İçin
0533 870 90 33

Hakkını Aramak İçin Daha Ne
BEKLEN #KIBRIS

Eylem için hareket sendikalara da çağrıda bulundu

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