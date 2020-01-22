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Yol Yoksa Seyrüsefer Yok grubu 2. eylem için anket yapıyor!

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Yol Yoksa Seyrüsefer Yok grubu 2. eylem için anket yapıyor!
Yol Yoksa Seyrüsefer Yok grubu 2. eylem için anket yapıyor!

İşte o açıklama;

YOL YOKSA SEYRÜSEFER DA YOK ‼‼

10 dk.

Sevgili arkadaşlar..
Bildiğiniz üzere komitemizin dün başlatmış olduğu ikinci eylem tarih ve saat anketimiz devam etmektedir ve bitiş saati 17.00 dir❗
Bitişin hemen ardından yerin ve saatin kesin açıklaması yapılıp hale hazırda devam eden #eylem organizasyonunun tarih ve saati kesinleşecektir...
Başa baş bir seçim olan saat seçimine vaktin bitmesi ile karar verilmiş olacaktır..
Diğer saatleri seçen arkadaşların ise buna saygı gösterip eylemimize #seçilen saate katılacaklarına olan inancımızla meselenin #direnmek#karşı durmak ve #artık yeter deyip halkın #insanca yaşam hakkını kazanıp #yollarda ölmemek olduğunu

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