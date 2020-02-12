Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubundan yeni eylem! 18 Şubat salı Meclis önünde

İşte o açıklama;
Sadece Oturuyorlar...❗
Hiç Bir Şey Yapmıyorlar..❗
Ve Susmamızı Bekliyorlar..❗
18 ŞUBAT 2020 SALI...
Meclisin Önünü Tarfiği
Kapatmaya...
Meclis İçindekilerinin pisliğini Yolsuzlukları,Zamları..
Asgari Ücret’linin haklarını...
Ve Bizi Biz Yapan...
#YolyoksaSeyrüseferyok
Organizasyonunun Esas Sebebi Yollarda İnsanlarımız #Ölmemesi İçin...
Meclis’teki 50 Boş Teneke Gibi Sadece Danga,Dunga Edenleri ve Meclisimizi Pisletenleri,Pisliklerinden Arındırmaya....
#HAZIRMISINKIBRISHALKI❓
GELİYORUK...❗
#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL
#ToplanmaYeri:HaspolatÇember
#Saat : 10.30...
#Tarih: 18 ŞUBAT SALI
Katılacak olanların araçlarını #kayıt yaptırmak için bizlere #kayıt yaptırmasını rica ediyoruz #kaç arabanın eyleme katılacağını bilerek o şekilde daha #planlı ve #organize olacağımız kesindir...
İrtibat Telefonları..
Lefkoşa/Girne/Güzelyurt İçin
0533 849 00 56
0542 873 05 74
Mağusa/İskele/Karpaz İçin
0533 870 90 33
Hakkını Aramak İçin Daha Ne
BEKLEN #KIBRIS❗
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