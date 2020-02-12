  • BIST 120.777
  • Altın 303,693
  • Dolar 6,0357
  • Euro 6,5864
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubundan yeni eylem! 18 Şubat salı Meclis önünde

» »
Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubundan yeni eylem! 18 Şubat salı Meclis önünde
Yol Yoksa Seyrüsefer YOK Grubundan yeni eylem! 18 Şubat salı Meclis önünde

İşte o açıklama;

Sadece Oturuyorlar...❗
Hiç Bir Şey Yapmıyorlar..❗
Ve Susmamızı Bekliyorlar..❗

#AMAYANILIYORLAR

18 ŞUBAT 2020 SALI...

Meclisin Önünü Tarfiği
Kapatmaya...
Meclis İçindekilerinin pisliğini Yolsuzlukları,Zamları..
Asgari Ücret’linin haklarını...
Ve Bizi Biz Yapan...
#YolyoksaSeyrüseferyok
Organizasyonunun Esas Sebebi Yollarda İnsanlarımız #Ölmemesi İçin...
Meclis’teki 50 Boş Teneke Gibi Sadece Danga,Dunga Edenleri ve Meclisimizi Pisletenleri,Pisliklerinden Arındırmaya....
#HAZIRMISINKIBRISHALKI
GELİYORUK...❗

#DeterjanınıSüpürgeniALDAGEL
#ToplanmaYeri:HaspolatÇember
#Saat : 10.30...
#Tarih: 18 ŞUBAT SALI

Katılacak olanların araçlarını #kayıt yaptırmak için bizlere #kayıt yaptırmasını rica ediyoruz #kaç arabanın eyleme katılacağını bilerek o şekilde daha #planlı ve #organize olacağımız kesindir...

İrtibat Telefonları..
Lefkoşa/Girne/Güzelyurt İçin
0533 849 00 56
0542 873 05 74
Mağusa/İskele/Karpaz İçin
0533 870 90 33

Hakkını Aramak İçin Daha Ne
BEKLEN #KIBRIS

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Erdoğan'dan Akıncı'nın sözlerine tepki! TALİHSİZLİK12 Şubat 2020 Çarşamba 13:57
  • Bugün de zam yok! "Haziran 2020’ye kadar zam yapmayacağız"12 Şubat 2020 Çarşamba 13:50
  • Akıncı, KKTC'nin DOHA Temsilcisi Güven’i kabul etti12 Şubat 2020 Çarşamba 13:44
  • Limasol direnişi ve şehitleri yarın anılacak12 Şubat 2020 Çarşamba 13:27
  • Girne-Değirmenlik Dağ Yolunda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı12 Şubat 2020 Çarşamba 13:21
  • Lapta!da Dükkan Açma ve Hırsızlık  12 Şubat 2020 Çarşamba 13:19
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha Temsilcisi Güven’i Kabul Etti12 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
  • Federe Devleti’nin 45’inci yıl dönümü12 Şubat 2020 Çarşamba 13:08
  • KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf’un ailesine başsağlığı diledi12 Şubat 2020 Çarşamba 12:44
  • Başbakanlık Trafik Işıklarında Akıllı Kavşak Sistemine Geçiliyor12 Şubat 2020 Çarşamba 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti