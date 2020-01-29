Yol yoksa Seyrüsefer Yok'tan 2 net talep

İşte o açıklama;

Sevgili dostlar...

Kararlı bir şekilde #bıkmadan usanmadan, devam ettiğimiz Etkinliklerimizin,yeni #süpriz eylemlerimizle devam edeceğini açıklarken...



Hiç bir arkadaşımız şüphe duymasın ki,bu yoldan asla dönülmeyecek,eylemlerimizin dozajı her geçen gün dahada artacaktır...



Yeni Eylemlerimizin planlanması arkadaşlarımız tarafından en hızlı şekilde planlanıp,organize edilmektedir.

Yapılan planlamalar şekillendikte sonra gerekli açıklamaları sizlere ve kamuoyuna açıklanacaktır



Bu manada Hükümet edenler bilmelidir ki..



Bu eylemlerimiz şu anda #yolyoksaseyrüseferdeyok adı

altında devam etmesine rağmen halkımızın canını yakan,hakkını gasp eden,yok sayan diğer tüm konulardada oluşumumuz halkımızın yanında olmaya, onlarla beraber savaşıp hakkın hukuğun üstünlüğünün

gelip gelmesi içinde elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir..



Aldığımız Kararlarla,

#Hükümet’in...



1/ Son yapılan seyrüsefer #zammından geri adım atmaması...



2/ ToplananSeyrüsefer #paralarının sadece ve sadece yollarımız için harcanmasını içerecek #yasal zeminin ve kanunun #İvedi bir şekilde

hazırlanması durumunda eylemlerimizin durmaksızın

ve çok daha #etkili bir şekilde süreceğini #hükümet yetkililerine bildirir...

Kısa vadedeki hedefimizin yukarda saydığımız #maddeleri

İçerdiğini siz sevgili sayfa dostlarımıza ve halkımıza açıklayarak ne kadar #ciddi olduğumuzun ve #asla ve asla geri adım atmayacağımızın bilinmesini ister saygılar sunarız..

#Yolyoksaseyrüseferdeyok