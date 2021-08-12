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Yola düşen balyalar kazaya neden oldu

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Yola düşen balyalar kazaya neden oldu
Yola düşen balyalar kazaya neden oldu

Girne- Değirmenlik anayolunda bu sabah seyir halindeki tırdan düşen balyalar trafiği bir süre aksattı. Tır sürücüsü hakkında tehlikeli yük taşımaktan yasal işlem yapıldı.

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Polisin açıklamasına göre, Mustafa Yeltekin (E-31) saat 11.30 sıralarında TKZ 773 plakalı balya yüklü tır araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman üzerinde yüklü bulunan balyalardan 3 tanesi yola düşerek, o esnada karşı istikametten gelen Cemali Özyakup (E-51) yönetimindeki RHA 3268 plakalı araca çarptı.

 Olay sonrası yola saçılan balya ve samanlar Değirmenlik Belediyesi’ne ait iş makinesiyle temizlenerek, yol yeniden trafik akışına açıldı.

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