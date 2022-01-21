Yolcu Maske Takmadı, Uçak Yarı Yoldan Döndü

American Airlines'a ait 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı.
Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan 1.5 saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.
Uçakta 129 yolcu bulunan uçak polis tarafından karşılandığı Miami'ye döndü.
Raporlara göre 40'lı yaşlarında bir kadına uçaktan inerken eşlik ettiler.
Havayolu, kadının American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine alındığını söyledi.
Havayolu şirketi olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü açıkladı.
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