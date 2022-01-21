  • BIST 1.994,37
  • Altın 786.96805
  • Dolar 13.4052
  • Euro 15.2135
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Yolcu Maske Takmadı, Uçak Yarı Yoldan Döndü

» »
ABD'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü.
Yolcu Maske Takmadı, Uçak Yarı Yoldan Döndü

American Airlines'a ait 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. 

 

Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan 1.5 saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.

 

 

Uçakta 129 yolcu bulunan uçak polis tarafından karşılandığı Miami'ye döndü.

 

Raporlara göre 40'lı yaşlarında bir kadına uçaktan inerken eşlik ettiler.

 

Havayolu, kadının American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine alındığını söyledi.

 

 

Havayolu şirketi olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü açıkladı.

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıyamet Günü saati yeniden ayarlanıyor: Felakete kalan süre…20 Ocak 2022 Perşembe 11:40
  • ABD Tarihinde İlk Kez Müslüman Bir Kadın Federal Yargıç Olarak Aday Gösterildi19 Ocak 2022 Çarşamba 22:25
  • New York Başsavcılığı: Trump'ın Şirketlerinden 'Sahte Veya Yanıltıcı' Beyanlarda Bulunuldu19 Ocak 2022 Çarşamba 20:58
  • Başkan Biden'ın ilk yılında ABD küresel sistemde daha da etkisiz hale geldi19 Ocak 2022 Çarşamba 14:01
  • Biden'ın ilk yılında Amerikan ekonomisine "yükselen enflasyon" damgasını vurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 11:59
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Ukrayna’yı Görüştü18 Ocak 2022 Salı 19:21
  • ABD’li havayolu şirketleri uyardı: 5G felaket boyutunda kriz yaratabilir18 Ocak 2022 Salı 11:49
  • Eski Güzellik Kraliçesi 'Çok Açık' Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı18 Ocak 2022 Salı 01:07
  • Meksika' da Kız Arkadaşının Annesine Böbreğini Bağışlayan Genç, 1 Ay Sonra Terk Edildi17 Ocak 2022 Pazartesi 20:33
  • Beyaz Saray'da ilk yıl: Biden ABD'lileri hayal kırıklığına uğrattı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti