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Yolcu sayısı 5 milyona yaklaştı

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Ercan Havalimanı, açıldığı ilk günden bugüne kadar 2024 yılı sonunda yolcu ve uçak sayısında bir rekora imza attı
Yolcu sayısı 5 milyona yaklaştı

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan penceresi olan Ercan Havalimanı açıldığı ilk günden bugüne kadar yolcu ve uçak sayısına bakıldığında 2024 yılı sonunda tarihi bir rekor kırdı.

   Kıbrıs’ın en büyük havalimanı konumunu üstlenen çevreci yapısı, modern, konforlu ve ferah alanları ile 20 Temmuz 2023 yılından itibaren yolculara hizmet vermeye başlayan yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle ülke turizmine ve ekonomisine de bir ivme getirdi.

    Yeni yapılan 3 bin metrelik pisti ve 36 uçağa kadar hizmet verebilecek apronu ile geniş gövdeli uçakların da havalimanına inebilmesi yolcu ve uçak sayısının artmasında önemli rolü oynuyor.

 

2023’te 4 milyon, 2024’te 5 milyon yolcu

 

   T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 3 milyon 990 bin 324 yolcu ve 26 bin 693 uçak seferi ile kapatan Ercan Havalimanı, 2024 yılı sonunda yolcu sayısı olarak 5 milyon sınırına yaklaştı.

   2024 yılı sonunda Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu sayısı 4 milyon 842 bin 134’e ulaşırken uçak seferi sayısı ise 30 bin 865’e yükseldi.

 

Özçelik: Hizmet kalitemizi daima artırmaya çalışıyoruz

 

   T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nın işletmesini aldıkları 2013 yılından itibaren özellikle yolcu konforu ve emniyeti ile uçuş güvenliğini daima ön planda tuttuklarını belirterek, T&T ve diğer işletmeler de dahil olmak üzere yolculara havalimanında en iyi hizmeti vermeye devam ettiklerini kaydetti.

   2013 yılında 2 milyon 923 bin yolcu ve 21 bin 648 uçağa hizmet veren Ercan Havalimanı’nın 2018’de 4 milyon yolcu ağırladığını kaydeden Özçelik, 2023 yılında 3 milyon 990 bin 324 yolcu 26 bin 693 uçak seferi ve 2024 yılında ise 4 milyon 842 bin 134 yolcu ve 30 bin 865 uçak seferi rakamlarına ulaştıklarını belirtti.

 

YIL

Gelen Yolcu

Giden Yolcu

Toplam Yolcu

Gelen Uçak

Giden Uçak

Toplam Uçak

2023

2.003.355  

1.986.969  

3.990.324  

13.346  

13.347  

26.693  

2024

2.422.855  

2.419.249  

4.842.134  

15.436  

15.429  

30.865  

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