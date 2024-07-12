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Yolcu Tespit Anketi pazartesiden itibaren uygulanacak

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15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak "Yolcu Tespit Anketi" ile ülkeye giriş/çıkış yapan kişilerin verileri toplanarak, 2025'te uygulanacak "Çıkış Yapan Yolcu" ve "Giriş Yapan Yerleşik" anketleri için örneklem ve analiz çerçevesi oluşturulacak.
Yolcu Tespit Anketi pazartesiden itibaren uygulanacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre  Bakanlığı, Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu iş birliğinde başlatılan “Çıkış  Yapan Yolcu Anketi” ve “Giriş Yapan Yerleşik Anketi” yapılması çalışmaları kapsamında ilk aşama olarak havaalanı, deniz limanı ve tüm kara kapılarından, giriş / çıkış yapan herkese “Yolcu Tespit Anketi” uygulanacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre  Bakanlığı, Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, turizm sektörü ile ilgili plan ve programlar hazırlanması için güvenilir ve güncel verilere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, anket uygulamalarının turizm sektörü ile ilgili planlama ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine ışık tutacağı, AB standartlarına uyumlu karşılaştırılabilir turizm istatistikleri üretilmesini sağlayacağı kaydedildi.

2025 yılından itibaren “Çıkış  Yapan Yolcu Anketi” ve “Giriş Yapan Yerleşik Anketi” yapılması için çalışmalara başlandığının ve bunun ilk aşaması olarak yapılacak “Yolcu Tespit Anketi”nin hazırlıkları tamamlanarak 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlatılması aşamasına gelindiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Turizm anketinin birinci aşamasında, anketin örnekleme tasarımı ve analizlerinde kullanılacak ağırlıklarının belirlenmesi için Temmuz –  Aralık 2024 dönemlerini kapsayacak Yolcu Tespit Anketi gerçekleştirilecektir. Yolcu Tespit Anketi ile ülkeye giriş / çıkış yapan kişilerin, ikamet ettikleri ülke, uyruk, ülkeye geliş amacı ve en çok kullandıkları dil sorularına ait veriler toplanarak, yolcu profilinin belirlenmesi ve 2025 yılında uygulanacak ‘Çıkış Yapan Yolcu’ ve ‘Giriş Yapan Yerleşik’ anketlerinin örneklem ve analizleri için kullanılacak çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir.

15 Temmuz 2024’te başlatılması planlanan, Yolcu Tespit Anketi, havaalanı, deniz limanı ve tüm kara kapılarından, giriş / çıkış yapan herkese uygulanacaktır.  Anketörler görevli oldukları sınır kapısı ve limanlarda gün boyu görev yapacaktır. Anketler yüz yüze görüşme yöntemi ile tabletler kullanılarak yapılacaktır. Anket ile ilgili olarak görevlilere yardımcı olunması ve anket çalışmasına olumlu katkı yapılması arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca anket ile ilgili şikayet ve öneriler 6013000 – 6013001 telefonlara veya info@stat.gov.ct.tr adresine bildirilebilecektir.”

 

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