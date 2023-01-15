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Yolcu uçağı düştü: Onlarca ölü var

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Nepal'de bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı bilinmeyen bir sebeple düştü.
Yolcu uçağı düştü: Onlarca ölü var

Nepal pazar günü korkunç bir uçak kazasıyla sarsıldı… Yeti Airlines isimli havayolu şirketine ait iki motorlu ATR 72 model bir yolcu uçağı düştü.

Uçakta 72 kişinin olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre en az 40 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Nepal Sivil Havacılık Dairesi sözcüsü Jagannath Niroula, “Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava açık” dedi.

Enkazın bulunduğu bölgede yoğun siyah dumanların çıktığı belirtilirken uçakta 10 yabancının da olduğu aktarıldı. Resmi verilere göre uçağın en az 15 yaşında olduğu kaydedildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pokhara’da düşen uçakta arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Uçakta 2 çocuk, dört kabin memuru ve pilotun olduğu da belirtildi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kabineyi acil olarak toplama kararı aldı.

ÖLÜ SAYISI 64’E ÇIKTI

Havayolu kazalarının sık olduğu Nepal, dünya üzerindeki en yüksek 14 dağın 8’ine ev sahipliği yapıyor. Coğrafi koşulları sebebiyle hava durumu bölgede aniden değişebiliyor.

Öte yandan Nepalli yetkililer uçakta bulunanlarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, uçakta 1 Avustralya, 1 Fransa, 1 Arjantin, 5 Hindistan, 4 Rusya, 1 İrlanda, 2 Güney Kore vatandaşının olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada kazada 64 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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