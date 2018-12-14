Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle geri döndü

Dallas'a gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait uçak, nakil için gönderilen insan kalbinin uçağın bagajına konulmadığının fark edilmesi üzerine Seattle'a dönüş yapmak zorunda kaldı.
Havayolları, California'dan Seattle'a gönderilen organın unutulduğunun uçak seferini yarılamışken fark edildiğini açıkladı.
Hafta sonu yaşanan olayın detayları basına bugün yansırken, yolcuların unutulan kalp için geri döndüklerini öğrendiklerinde hayrete düştüğü belirtildi.
Seattle Times gazetesi, kalbin Seattle'a geri getirildikten sonra bir bağış merkezine gönderildiğini yazdı.
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