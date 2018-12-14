  • BIST 89.900
  • Altın 214,587
  • Dolar 5,3868
  • Euro 6,0807
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle geri döndü

» »
ABD'de iç hat seferini yapan yolcu uçağı, varış noktasına kısa süre kala nakil için gönderilen insan kalbinin kargo bölümünde unutulması nedeniyle kalkış noktasına döndü.
Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle geri döndü

Dallas'a gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait uçak, nakil için gönderilen insan kalbinin uçağın bagajına konulmadığının fark edilmesi üzerine Seattle'a dönüş yapmak zorunda kaldı.

Havayolları, California'dan Seattle'a gönderilen organın unutulduğunun uçak seferini yarılamışken fark edildiğini açıkladı.

Hafta sonu yaşanan olayın detayları basına bugün yansırken, yolcuların unutulan kalp için geri döndüklerini öğrendiklerinde hayrete düştüğü belirtildi.

Seattle Times gazetesi, kalbin Seattle'a geri getirildikten sonra bir bağış merkezine gönderildiğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de bir adamdan eşi ile doğacak bebeği arasında seçim yapması istendi: Pişman değilim12 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  • Rusya, ABD'nin Burnunun Dibine 'Nükleer Bombardıman Uçakları' Gönderdi12 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
  • Brezilya'da katedralde silahlı saldırı: 4 ölü12 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
  • Yangında öldüğü zannedilen kedi, yıkıntıların arasında bulundu: Başardın (video)11 Aralık 2018 Salı 14:15
  • İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı11 Aralık 2018 Salı 09:29
  • Binlerce müridi olan isim tecavüzcü çıktı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:28
  • Hakan Atilla için temyiz başvurusu geri çekildi07 Aralık 2018 Cuma 09:30
  • Tartıştığı sevgilisini üzerine oturarak öldürdü05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
  • İki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası anı kaydedildi (Video)04 Aralık 2018 Salı 23:40
  • "Çatlak bir başkanımız var"04 Aralık 2018 Salı 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti