Yolcu uçağında panik anları: Savaş jetleri bir anda havalandı

İngiltere’nin başkenti Londra’dan İspanya’nın Menorca adasına hareket eden Easyjet’e ait EZY8303 sefer sayılı uçağında inanılmaz bir olay yaşandı. Bir İngiliz’in bomba ihbarı üzerine alarma geçen İspanya F-18 savaş uçaklarını havalandırdı.

Airbus A319’un tipi uçağın yanındaki F-18 savaş uçaklarını görenler gözlerine inanamazken, yolcular arasında büyük şok yaşandı. O anlar yine bir yolcu tarafından kaydedildi.

18 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının yanlış ihbarda bulunduğu anlaşılırken, Londra polisi ihbarı yapan kişinin yakalandığını duyurdu.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İspanya Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçaklarının gökyüzünde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Görüntülerde F-18 savaş uçağının kanatlarını açarak yolcu uçağının pilotuna takip etmesi için mesaj vermesi de dikkat çekti.

İspanyol Hava Kuvvetleri’nin yardımıyla uçak Menorca havalimanına varırken, Uçak ana terminalde diğer uçaklardan uzak bir alana iniş yaptı. Uçak iner inmez bomba imha uzmanlarının bölgeye geldiği açıklandı.

Yapılan incelemeler sonucu uçakta herhangi bir bomba izine rastlanmazken ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.