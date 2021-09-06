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Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden alacakları QR kodu ile adaya giriş yapacak

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Yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, bugünden itibaren yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.
Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden alacakları QR kodu ile adaya giriş yapacak

Yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, bugünden itibaren yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod aranacak.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrağını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli olacak.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını  uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

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