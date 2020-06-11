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Yolcular, Gelecekleri Ülkelerin Risk Grubuna Göre Değerlendirilecek

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Yolcular, Gelecekleri Ülkelerin Risk Grubuna Göre Değerlendirilecek
Yolcular, Gelecekleri Ülkelerin Risk Grubuna Göre Değerlendirilecek

1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişler başlıyor. Yolcular, gelecekleri ülkelerin risk grubuna göre değerlendirilecek. İlk etapta ülkeler A, B ve C olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sağlık Bakanlığı, her hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında listesini güncelleyecek.

Kategorisi fark etmeksizin tüm yolculardan PCR negatif test sonucu istenecek. Ancak bazı ülkelerden gelenlere KKTC’de de PRC testi yapılacak. Riski yüksek ülkelerden gelen yolcular ücretini kendi karşılamak koşuluyla 14 gün karantinada kalacak.

Güneyde çalışanlar, tedavi ve eğitim görenler, daimi ikametgâhı KKTC olan Maronitler, Rumlar ve Pile’de yaşayanlar 22 Haziran itibarıyla KKTC’ye gelebilecek. Ülkeye giriş yapacaklardan ilk geçişte PCR testi talep edilecek. Devamında tesadüfü test söz konusu olacak.

Bakanlar Kurulu’nun, 1 Temmuz’dan itibaren hangi ülkeden hangi koşullarla yolcu gelebileceğini belirlemek üzere özel gündemle yaptığı toplantı sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 13.00’de başlayan toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 22 Haziran’a kadar ülkede kapalı devre bir açılım söz konusu olacağını belirterek,  “1 Temmuz itibarıyla yurt dışına açılacağız. Belli riskler alacağımız aşikardır. Kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya özen göstermeliyiz” dedi.

Özersay, 15 Hazirandan ay sonuna kadar ülkeye gelecek öğrencilerin herkes gibi karantinaya tabi olacağını, öğrencilerin karantinayla ilgili ücret ödemeyeceğini kaydetti.

Özersay, İstanbul ve Ankara’dan pazartesi ve salı olmak üzere iki charter uçuş düzenleneceğini, ve önceliğin sağlık sorunları nedeniyle kalanlara verileceğini kaydetti.

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