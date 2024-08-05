Yolcular 'Pegasus'un valizleri güzergahlarına götürmediğini' iddia etti, Sabiha Gökçen'den açıklama geldi: Sistem arızalı

Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul'dan Gaziantep'e giden yolcuları, valizlerinin uçuş güzergahına götürülmediğini iddia etti. Yolcular, sosyal medyada valiz yığınlarının fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi, ancak Pegasus'tan henüz bir açıklama gelmedi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor. Kriz yolcularla havalimanı yetkilileri arasında gergin anlara neden oldu.

Öte yandan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.