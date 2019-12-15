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Yolcuların poğaça ve şeker kutularından uyuşturucu çıktı

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Yolcuların poğaça ve şeker kutularından uyuşturucu çıktı
Yolcuların poğaça ve şeker kutularından uyuşturucu çıktı

Antalya otobüs terminalindeki yolcuların eşyaları arasında poğaça ve şeker kutusu içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Polis 14 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yerli ve yabancı turistlerin geliş-gidiş yaptığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yolcuların eşyalarını arayan polis poğaça ve şeker kutusu içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Operasyon kapsamında Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 3 olayda 5 kişi yakalandı. 53,6 gram eroin, 72,2 gram skunk esrar maddesi, 92 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan da meydana gelen 10 olayda 10 kişi yakalandı. 34,9 gram eroin, 10,1 gram sentetik kannabinoid ve  9,4 gram skunk esrar maddesi ve 10 adet extacy hap ele geçirildi ve 10 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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