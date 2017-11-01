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Yolda yürürken bulduğu USB bellekten çok gizli belgeler çıktı!

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Yolda yürürken bulduğu USB bellekten çok gizli belgeler çıktı!
Londra’da bir kişi, yolda yürürken yerde bir USB bellek buldu. USB belleği alarak içeriğinde ne olduğunu görmek için kütüphaneye giden adam, cihazın içinde Heathrow Havaalanı’nın tüm güvenlik bilgilerinin olduğunu fark etti.

İçerisinde 2.5 GB‘lık veri bulunan USB bellek herhangi bir şifreleme ile korunmuyormuş. Ulaşan bilgilere göre USB belleğin içerisinde haritalar, videolar ve dokümanlar ve hatta İngiltere Kraliçesi’nin Londra’da kullanacağı rota dahil pek çok gizli veriler bulunuyor. İşte ayrıntılar…

Bu dökümanlar içerisinde İngiltere Kraliçesi havaalanına geldiğinde kullanacağı rota ve güvenlik prosedürlerini de bulunuyor. Ayrıca ultrason radar sisteminin detayları ve güvenlik görevlilerin devriye saatleri de yine USB belleğin içinden çıkan önemli bilgiler.

Böylesi bir belleğin bulunması, tüm bu bilgilerin farklı yerlerde de olabileceğini ve hatta Dark Web'te satılabileceği anlamına dahi gelebiliyor. Konuyla ilgili hemen araştırma başlatan İngiltere polisinin araştırma sonunda ne tür bilgiler elde edeceği ise merak konusu.

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