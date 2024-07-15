Yolda yürüyen yayayı oğlu ile darp ve gasp ettiler!

Lefkoşa’da meydana gelen “soygun, vahim zarar, ciddi darp" suçlarından tutuklanan M.O ile 17 yaşındaki G.Ö. dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşma G.Ö.’nün yaşının reşit olmamasından dolayı kapalı otum olarak gerçekleştirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Doğukan Can, 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:20 Raddelerinde Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Mercedes araç ile Gönyeli istikametine seyretmekte olan M.O ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan Reza Nazarich'in yanında durup araçlarından inerek, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp, akabinde elinde tutmakta olduğu el çantası içerisindeki öğrenci kimlik kartını, bin TL nakit parasını ve 200 TL değerindeki Black Afgano marka erkek parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.