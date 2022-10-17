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Yoldan çıkan araç takla attı

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Yeşilköy'de bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.
Yoldan çıkan araç takla attı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre   saat 08:00 sıralarında, Yeşilköy’de, Gökhan ALTINTAŞ(E-35) yönetimindeki LJ 374 plakalı van araç ile Yeşilköy köy içerisinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp takla atarak durdu. 

Kaza sonucu, hafif şekilde yaralan Gökhan ALTINTAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu 

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