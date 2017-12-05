Yoldan çıkarak ağaca çarptı!

Lefkoşa – Mağusa Anayolu üzerinde, Değirmenlik – Girne Anayolu başlangıcı olan çember yakınlarında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Aşırı sürat nedeniyle yoldan çıkarak ağaca toslayan lüks araç hurdaya döndü. Çember çıkışından sonra yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca toslayan aracın ön kısmı tamamen hasarlandı.
Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Polis olay yerinde gerekli tetkik ve inceleme başlattı.
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