Yoldan çıktı! ağaca vurarak durabildi

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde Lefkoşa- Gönyeli anayolunun SOS Çocuk Köyü önlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta büyük hasar meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 46 yaşındaki Sabahattin Erdem, yönetimindeki CL 818 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada SOS Çocuk Köyü önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandı.
Aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Sabahattin Erdemyönetimindeki araç yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarparak durabildi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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