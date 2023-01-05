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Yoldan çıktı takla attı: Feci kazada yaralı var

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Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda bu sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Yoldan çıktı takla attı: Feci kazada yaralı var

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde Mehmet ALBİSTAN (E-37), yönetimindeki CF 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp takla attı. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet ALBİSTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

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