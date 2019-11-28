  • BIST 107.126
  • Altın 269,681
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,3435
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yollara yine yeterli bütçe ayrılmadı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2020’de karayollarına ayrılan bütçenin 22 milyon TL, olduğunu ihtiyacın ise 150 milyon TL olduğunu söyledi.
Yollara yine yeterli bütçe ayrılmadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2020’de karayollarına ayrılan bütçenin 22 milyon TL, olduğunu ihtiyacın ise 150 milyon TL olduğunu söyledi.

2020’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ayrılacak bütçenin sorulması üzerine Bakan Atakan, “Ülkenin gerçekleri var. Bu gerçekleri yok sayamıyorsunuz. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik nedeniyle yıllık bütçe, bir şekilde istediğiniz miktarı alamamanıza sebep oluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sorunlara baktığınızda birçok alanda faaliyet gösteren bir Bakanlık. Vatandaşın şikayetlerine baktığımızda öncelikli konu karayollarıdır. Şu anda 1625 kilometrelik bir yol ağımız var. Bunun yüzde 80’e yakınının üstyapı seviyesi ya ömrünü doldurmuş noktada ya da doldurmak üzere, yenilenmeleri gerekiyor. Bakanlığımız bir çalışma yaptı; 3 yıllık bir periyoda bölerek, birinci yıl en aciller, ikinci yıl orta dereceli acil olanlar, üçüncü yıl da diğerleri yapılacak şekilde tüm ülke karayolunun önümüzdeki 15-20 yıl hiçbir sıkıntı çıkarmayacak şekilde altyapısıyla, drenajıyla, trafik güvenlik önlemleriyle, bariyerleri, yol çizimi, aydınlatması, tabelasıyla yapılmasının maliyetini belirledi. Birinci yıl ihtiyacımız olan rakam 150 milyon TL’dir. Bakanlığın 2020 bütçesi 260 milyon TL’dir, bunun içinde maaşlar da var. 2020 için karayollarına ayrılmış yol-bakım-tamir bütçemiz 22 milyon TL. Bu bir realite” dedi. 

Benzer sıkıntıların sağlık ve eğitim konularında da yaşandığını ifade eden Atakan, bu duruma dikkat çekmek için gerekirse bir yıllığına bazı giderleri kesip bazı şeylerden feragat edip seferberlik ilan edelim dediğini hatırlattı. Ortak bir havuz oluşturup acil ihtiyaç olan okul, hastane veya yolu oluşturulacak havuzdan karşılayalım çağrısını hatırlatan Bakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi fonu olmayan üç bakanlıktan biri olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumyalı'da Virajı alamayan araç takla attı28 Kasım 2019 Perşembe 19:24
  • Trafikte kavga...Kafasına sopayla vurulan 1 kişi yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 19:22
  • Taçoy: “Yolsuzluk yapılmasına asla izin vermeyeceğim”28 Kasım 2019 Perşembe 19:17
  • 2020 Bütçesi onaylandı28 Kasım 2019 Perşembe 19:08
  • Atakan: Jeneratör alımı konusunda hükümetin bir geri adımı yok28 Kasım 2019 Perşembe 18:45
  • Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu tamamlandı28 Kasım 2019 Perşembe 18:42
  • Dikmen Trafo Merkezi’nde bakım ve onarım yapılacak28 Kasım 2019 Perşembe 18:36
  • Erhürman’dan hükümete; "Elektrikte sözünüzü neden tutmadınız?"28 Kasım 2019 Perşembe 18:15
  • El-Sen’den açıklama: “Özellikle halkı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız”28 Kasım 2019 Perşembe 18:09
  • Oğuz ISEDAK toplantısına katıldı28 Kasım 2019 Perşembe 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti