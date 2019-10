5 Aralık 2018 gecesi dört gencecik insan Ciklos’ta hayata gözlerini yumdu.

Karpaz yolunda mütemadiyen üç ayda bir ölümlü trafik çarpışmaları meydana geliyor, evlere ateşler düşüyor.

Önceki akşam ise bir başka ölüm kavşağında, Turunçlu Kurudere kavşağında 3 kişi hayata gözlerini kapadı.

**

Kuzey Kıbrıs an be an gelişmeleri önceki akşam detaykibris.com’dan takip etti öyle ki web sitemize ayni anda Bin 500 kişi ziyaret etti...

Bir saat boyunca siteyi ziyaret edenlerin sayısı 20 bini aştı.

Gün boyu okunma oranımız 85 bine ulaştı.

Ekibimiz sürekli telefon görüşmeleri yaparak an be an yaşananları dikkatlice okurların bilgisine getirdi. Tüm medya dün akşam önemli bir sınav verdi.

Ölenlerin isimlerini Polis açıklayana kadar açıklamadı.

**

Haberi en doğru şekilde okuyucuya en hızlı şekilde ulaştırma çabası içerisinde bazı okuyucularımızdan

uyarılar da aldık. Ailelerin hassasiyetlerini de dikkate almaya çalıştık.

Ve her bilgi geldiğinde inanın acaba bizim yakınımız mı diye en az okuyucular kadar da ekibimiz hop oturdu hop kalktı.

Gerçekten bu meslekte en zor haberdir ölüm haberi vermek.

Hele de bu alt yapısı bir türlü bitmeyen, karanlık yollarda meydana gelen can pazarlarından...

**

Sorumlusu olmayan trafik çarpışmaları oluyor, yollarda insanlarımız ölüyor. Sosyal medyadan öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz tepki gösteriyoruz.

Değişen hiç bir şey olmuyor.

İnsanlar ölmeye sorumlular susmaya devam ediyor.

Ve bu tekrarlandıkça bu ada yarısında umutsuzluk daha da artıyor.