Yolların durumu vahim ötesi

Ülkemizde her geçen gün artan trafik yoğunluğuna karşın yol güvenliği ise azalmaya devam ediyor.

Özellikle şehirlerarası anayollarda çökmeler ve çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazen ise yoldan çıkarak kazaya neden olmaktalar.

Lefke’den Dipkarpaz’a kadar tüm yolların bakım istediğini ifade eden sürücü vatandaşlarımız SOS veren yolların alınan seyrüsefer harçlarıyla tamir edilebileceğini sözlerine eklediler.

Bu arada tali yollarında gün geçtikçe yıpranmaya devam ettiği bildirilirken, bazı belediyelerin kendi belediye sınırları içerisinde yollarda asfaltlama çalışması yapmasına karşın köyler arası yolların kendilerine değil Karayollarına ait olduğunu savunarak asfalt yapmamasından dolayı yolların köstebek yuvasına döndüğü görülüyor.

Bu konularda sitemlerini dile getiren araç sürücüleri, yeni hükümetin öncelikleri arasında gerek ana yolların gerekse tali yolların yeniden asfaltlanması için çalışma başlatmasını beklediklerini ifade ettiler.

(halkınsesi)