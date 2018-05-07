Yolların tamir işi gençlere kaldı

KKTC’de affedici olmayan ve kazalara davetiye çıkartmalarının yanısıra vasıtalara büyük zarar veren bazı yollara gençler el attı.

Taner ULUTAŞ

Vadili’de, birçok yolda meydana gelen çukurlar, arabalara zarar vermesinin yanısıra kazaya davetiye çıkartması nedeniyle gençleri harekete geçirdi. Yerleşim birimindeki tali yolları yanısıra, özellikle Anayollarında meydana gelen çukurlar ve çökmeler sürücülerin korkulu rüyası olurken, bakım istemelerine karşın, tamir edilmeyen yollara gençler el atarak çukurları çimento ile doldurmaya başladı.

Vadili köyü yollarında meydana gelen çukur ve çöküntüler, bölge insanın arabalarına zarar vermesinin yanısıra kazalara davetiye çıkartması sonrasında bölge gençliğini harekete geçirdi. Gençler, yollardaki derin çukurları çimento ile doldurmaya çalışırken, çökmeleri de kapatarak yolların kullanılır hale gelmesini sağlamaya çalışıyor.

Vadili bölgesinde ikamet eden bir grup genç, yaptıkları açıklamada, “Bölgemizdeki yollar tamir edilmediğinden dolayı neredeyse kullanılmaz hale geldi. Arabalarımızda ne ön düzen nede aksam kaldı. Çukurlar ile dolu yollar bizim için tehlike arz etmeye başladı. Artık santimetreler ile değil neredeyse metreler ile ölçülmeye başlayacak olan çukurlardan kurtulmaya çalışırken, trafik kazaları ile de karşı karşıya kalmaya başlamamız bizi harekete geçirdi” dedi.

Ayni gençler açıklamalarına devamla, “Birkaç arkadaşımızın bir çukurdan kurtulmak için yaptığı manevra sonrasında yoldan çıkma durumları olunca toplandık ve çukurları çimento ile kapatma kararı aldık. Belediyenin yapmadığı, el uzatmadığı yolları biz tamir edelim ve rahat seyahat edelim düşüncesi ile kolları sıvadık. Çukurları çimento ile vaktimizin el verdiği süre içerisinde doldurmaya başladık” ifadesinde bulundu.