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Yolsuzluğa karşı çıkan ortopedi uzmanı darp edildi!

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Yolsuzluğa karşı çıkan ortopedi uzmanı darp edildi!
Yolsuzluğa karşı çıkan ortopedi uzmanı darp edildi!

Kahta Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Şevket Ergun Güzel, iddialara göre yolsuzluğa karşı çıktığı için Hastanenin sekreteri tarafından darp edildi.

İddialara göre bundan 2 ay önce Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Abdulkadir D., Dr Ergun Güzel'e imzalaması için bir rapor gönderdi. Raporun usulsüz olduğunu ve devleti zarara uğrattığını ileri süren Dr Güzel raporu imzalamadı. Olay sağlık bakanlığına intikal ediyor, başhekim ve diğer şahıslar hakkında soruşturma açılıyor.

Bakanlık müfettişlerinin olayı soruşturmasıyla, Başhekim Dost tarafından sürekli tehdit ve tacizlere maruz kaldığını söyleyen Dr Şevket Ergun Güzel sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi.

"Benim , Başhekim Abdülkadir D. diğer Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve medikalcı Ayan B'..nin birlikte yaptıkları ihalede, çok yüksek fiyat nedeniyle kamu zararı oluşturduğu, ihale ve hasta ameliyatında kullanılmadığı halde kazanç sağlamak için fatura edilen malzeme yolsuzlukları ile ilgili soruşturma açtırmıştım. 2 hafta önce konu ile ilgili hastaneye bakanlık müfettişi gelmişti. 2 ay önce başhekimin gönderdiği uygunsuz raporu imzalamadığım için başhekimin talimatıyla 'sana gönderilen raporu imzala bu Kahta'nın iti köpeği çoktur diye' tehdit eden başhekim sekreterliğini ve uygunsuz işlerini takip eden Osman Y'.. tarafından bugün bir sorununuz varsa konuşarak halledelim diye çağırıldım. Hastanenin 300 metre ilerisinde boş bir arazide 'seninle bir derdim yok başhekim diğer ortopedist Bülent T. ve medikalcı Ayan B'..nin yaptığı yolsuzluklar nedeniyle ceza alacaklar sen haddini bil bana dik dik bakma diye uyardım.

Bunun üzerine sana daha önce söylediğim gibi başhekime dokunmaya çalışan bana dokunmaya çalışmıştır diye üzerime saldırarak darp etti. Gözümden, çenemden ve dudağımdan yara aldım."

Dr. Güzel, saldırıdan sonra kendisini darp eden şahıs ve başhekimden davacı oldu.

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