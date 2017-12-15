Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu bir kez daha ifade verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yolsuzluk yaptığı iddiaları hakkında yeniden ifade verdi. Netanyahu'nun basın özgürlüğüne müdahale teşebbüsünde bulunduğu da iddia ediliyor.

İsrail medyası, Netanyahu'nun, yaklaşık bir yıldır süren yolsuzluk soruşturması kapsamında yedinci kez ifade verdiğini bildirdi. Haaretz gazetesi emniyet yetkililerinin sabah saatlerinde Netanyahu'nun Kudüs'teki özel konutuna gittiklerini belirtti.

İsrail radyosu, ilk olarak 2 Ocak'ta sorgulanan Netanyahu'nun muhtemelen son kez ifadesinin alındığını bildirdi.

Radyo, İsrailli işadamı ve Hollywood yapımcısı Arnon Milchan'ın yakın dostu olan Netanyahu ile eşine yasalara aykırı olduğu hâlde uzun yıllar on binlerce Euro değerinde puro ve şampanya hediye ettiğine dair iddiaların incelendiği soruşturmada sona yaklaşıldığını bildirdi. Netanyahu'nun Avustralyalı işadamı James Packer dahil bazı isimlerden de lüks hediyeler aldığı öne sürülüyor. İsrail Başbakanı yasalara uygun davranmadığı suçlamasını reddetmişti.

Medyaya müdahale iddiası

Aynı zamanda Netanyahu'nun medya haberlerine müdahale ettiği iddiası da ortaya atılmıştı. İsrail Başbakanı'nın Yediot Aharonot gazetesinin, hakkında olumlu yayın yapması için gazetenin sahibi olan medya patronuyla anlaştığı öne sürülmüştü.

Haaretz'in haberinde emniyetin her iki soruşturmayı da Ocak ayı ortalarına kadar tamamlamaya çalıştığına yer verildi. Tel Aviv'de geçen hafta düzenlenen yolsuzluk ve Netanyahu karşıtı gösterilere on binlerce İsrailli katılmış ve başbakanı istifaya davet etmişlerdi.