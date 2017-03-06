Yonca Evcimik sanat hayatının 40. yılını kutladı

90’lı yıllarda patlayan Türk Pop Müziği’nin öncüsü Yonca Evcimik , profesyonel sanat hayatının 40. yılını önceki akşam W Lounge SuperJazz'de çılgın bir davetle kutladı.

40. yıl şerefine verilen partiye Bahar Korcan, Berk Hakman, Burçin Orhon, Cengiz Abazoğlu, Cenk Torun, Çiğdem Tunç, Demet Akbağ, Doğa Rutkay, Faruk K, Haldun Dormen, İskender Paydaş, Kemal Doğulu, Meltem Cumbul, Nihat Odabaşı, Nükhet Duru, Serkan Çayoğlu, Uğurkan Erez, Yeliz, Zafer Ergin, Zeynep Dizdar gibi birçok ünlü isim katıldı.

DİREK DANSI YAPTI

Gecenin sürprizi Yoncimik'in direk dansı oldu. Seksi siyah rugan tulumu ile direkteki performansı ile Yonca, izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Beklenmedik anda direkte gelen misafirlere özel dans eden Yonca’nın performansı yıllara meydan okuduğunun kanıtı oldu.

7 ayrı Drak Queen ‘in Yonca Evcimik ‘in hit olmuş şarkılarına çekilen kliplerindeki kıyafetleri ile hazırladıkları show gelen konuklardan uzun süre alkış aldı…Bu sürprizli gecenin mimarları ise Yonca Evcimik şarkılarına hayran olup, romantik bir aşk hikayesi gibi tanıştıkları 40 günün sonunda evlenen Zehra ve Hakan Cengiz çifti oldu.