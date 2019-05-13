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Yonca kavşağı etrafında çıkan büyük yangın söndürüldü

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Yonca kavşağı etrafında çıkan büyük yangın söndürüldü
Yonca kavşağı etrafında çıkan büyük yangın söndürüldü

Ercan Havalimanı, İskele;Gazimağuısa ve Lefkoşa yollarını birbirine bağlayan Yonca Kavşağı yakınlarında büyük bir ot yangını meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ve özverili çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Saat 18.15 itibari ile itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Öte yandan yangının nedeni henüz tespit edilemezken yangın sonucu çok sayıda balya ve ekinin zarar gördüğü öğrenildi.

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