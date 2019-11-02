Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yol kapalı

Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yol, bakım onarım çalışmalarından dolayı bugünden itibaren gündüzleri trafiğe kapalı olacak; ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanacak.
Karayolları Dairesi, yazılı açıklamasında, söz konusu yolun ikinci bir duyuruya kadar, sabah saat 08.30 ile saat 18:00 arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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