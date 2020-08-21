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Yönetici apartmanı karantinaya aldı:Girişte nöbet tutuyor, akşam evden kamerayla izliyor

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Rize’deki bir apartman yöneticisi, apartmanını karantinaya aldı.
Yönetici apartmanı karantinaya aldı:Girişte nöbet tutuyor, akşam evden kamerayla izliyor

AA’nın haberine göre Müftü Mahallesi’nde bulunan sekiz katlı, 216 kişinin yaşadığı Hicri 1403 apartmanının yöneticisi İsmail Kazdal, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlattı. 

Apartmana mecbur kalmadıkça kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor.

Çocukların kısa süreli sosyal mesafeye uyarak oyun oynamalarına müsaade ediliyor.

Girişine dezenfektan konulan apartmanın sakinleri karara harfiyen riayet ediyor. 

Kazdal, kendilerinin de ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz.”

‘Kendi yoksa eşi nöbette’

Başta apartman sakinlerinin tepki gösterdiğini ancak sonra herkesin karantina kararını desteklediğini belirterek şöyle devam etti: “Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum.”

Apartman sakinlerinden Emrullah Kalça ise güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Bina yöneticimiz hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Biz de koyduğu kurallara riayet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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