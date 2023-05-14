Yönetim, Jesus için kararını verecek

Süper Lig'de final haftalarına girilirken şampiyonluk yolundaki avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hoca belirsizliği yaşanıyor. Yönetim, Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç da Portekizli hocaya 1 yıllık yeni kontrat önerdi ancak yanıt alamadı. Jesus'un, perşembe günü oynanacak Trabzonspor maçında alınacak sonuca göre yeni sezonla ilgili kararını vereceği öğrenildi.

LEONARDO JARDİM BOŞTA

Galibiyet halinde ‘devam', yenilgi veya beraberlik halinde ‘tamam' yanıtı bekleniyor. Yönetim, Jesus'tan gelecek olumsuz bir cevaba karşılık alternatif hoca adaylarını belirledi. İlk sırada, ülkesi ve Yunanistan'dan da teklifler alan, Adana Demirspor'un hocası Montella var. Halen boşta olan Venezuela doğumlu Portekizli çalıştırıcı Leonardo Jardim de sarı-lacivertlilerin diğer teknik direktör adayı…