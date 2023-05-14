  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Yönetim, Jesus için kararını verecek

» »
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Portekizli teknik direktöre 1 yıllık yeni kontrat önerdi. Jesus perşembe günkü maçta alınacak sonuca kararını verecek. Yönetim, Jesus devam etmezse Montella’ya teklif götürecek. Jardim de listede.
Yönetim, Jesus için kararını verecek

Süper Lig'de final haftalarına girilirken şampiyonluk yolundaki avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hoca belirsizliği yaşanıyor. Yönetim, Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç da Portekizli hocaya 1 yıllık yeni kontrat önerdi ancak yanıt alamadı. Jesus'un, perşembe günü oynanacak Trabzonspor maçında alınacak sonuca göre yeni sezonla ilgili kararını vereceği öğrenildi.

LEONARDO JARDİM BOŞTA

Galibiyet halinde ‘devam', yenilgi veya beraberlik halinde ‘tamam' yanıtı bekleniyor. Yönetim, Jesus'tan gelecek olumsuz bir cevaba karşılık alternatif hoca adaylarını belirledi. İlk sırada, ülkesi ve Yunanistan'dan da teklifler alan, Adana Demirspor'un hocası Montella var. Halen boşta olan Venezuela doğumlu Portekizli çalıştırıcı Leonardo Jardim de sarı-lacivertlilerin diğer teknik direktör adayı…

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sergio Busquets, Barcelona’ya veda etti10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:36
  • Süper Lig’de şampiyonluk ihtimalleri! 3 galibiyet yetiyor…10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:55
  • Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City yenişemedi10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:13
  • ‘Lionel Messi, Al Hilal transferi kesinleşti’ iddiası! Dudak uçuklatan rakam…09 Mayıs 2023 Salı 17:34
  • Jorge Jesus’tan hata üstüne hata! Ali Koç’tan yurt dışı yasağı…09 Mayıs 2023 Salı 10:45
  • Futbol Birinci Lig'de play off grubu belirlendi08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:34
  • Fenerbahçe, Giresun’da büyük yara aldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:31
  • TFF, kupa tasarımlarının yenilendiğini açıkladı07 Mayıs 2023 Pazar 22:45
  • Rivaldo: ‘Cristiano Ronaldo parayla kandırıldı’07 Mayıs 2023 Pazar 19:35
  • Real Madrid’in, Kral Kupası hasreti bitti07 Mayıs 2023 Pazar 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti