Yönetim Kurulu kararı ile ödemeyecekler!

Kıb-Tek’te sular bir türlü durulmuyor...

Birçok ihalede yaşanan sorunlar dışında Teknecik Santralinin sigortalanmaması nedeni ile meydana gelen 2 Milyonluk hasar ödemesinden sonra, bu kez 30 kişinin ödenemeyecek olma sorunu yaşanmaya başlandı.

Kıb-Tek’te bir süre önce Teknecik Santraline alınarak görevlendirilen 30 kişinin Yönetim Kurulu kararı ile ödenmeyeceği öne sürüldü. Yönetim Kurulu kararı ile işe alınarak Teknecik Santralinde görevlendirilen 30 kişinin işe alınmaları ile ilgili bir maddeye şerh koyan bazı yönetim kurulu üyelerinin bu şerhini öne süren başkan ile bazı üyelerin 30 kişinin ödenmemesi kararı aldıkları ileri sürülüyor.

Çalışanlara alınan kararı bildiren kurum idaresi, gerekçe olarak konan şerhi gösterirken bazı yönetim kurulu üyesi ile çalışanları karşı karşıya getirdi.

Bir Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesinin, dün Avukatı ile birlikte, Teknecik Elektrik Santraline gittiği ve çalışanlara ilgili anlaşmaya konan şerhin kendileri ile ilgili bir şerh olmadığını anlatmaya çalıştığı öğrenildi.