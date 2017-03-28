Yönetim Kurulu, yangından mal kaçırırcasına ihaleye devam dedi!

Kıb-Tek’in çıktığı Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak Lides ihaleleri ile ilgili mahkeme süreci devam ederken, yönetim kurulu yangından mal kaçırırcasına ihaleye devam kararı aldı.

Taner ULUTAŞ/Detay Kıbrıs

Dün gerçekleşen toplantıda, UBP’li 4 üye evet derken, DP’li 2 üye hayır kararı verdi. Kıb-Tek Asbaşkanı Ersin Görsav toplantıya katılmadı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ihaleleri ile ilgili şaibeler ve iddialar bitmek bilmezken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Elsis Şirketinin ihalelerde şaibe var iddiası ile mahkemeye taşıdığı iki ihaleye devam kararı aldı.

Kıb-Tek’in geçtiğimiz Çarşamba günü, Kanak Lides ve Gönyeli Trafo Merkezi ile ilgili çıktığı ihaleler ile ilgili mahkeme, Çarşamba günü ‘Ara Emri’ için duruşma kararı alırken, Yönetim Kurulunun aldığı karar manidar karşılandı.

Bilindiği gibi Kıb-Tek’in Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak-Lides için çıktığı toplam ihale bedellerinin 4,5 milyon USD olan iki ihale ile ilgili Elsis Şirketi, dosyadaki evrakların eksik olduğu iddiası ile ihaleden elenmişti.

Elsis Şirketinin, karara itiraz ederek başvurduğu mahkeme Pazartesi günü gerçekleştirdiği duruşmasında, dosyaların incelenmesi ve Ara Emrinin kararı için duruşmayı Çarşamba gününe ertelemişti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Çarşamba günü gerçekleşecek olan mahkemeyi beklemeden, ihalenin devamına karar verdi. Toplantıya Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Görsav’ın itirazlarının devam etmesi nedeni ile katılmadığı öğrenildi.

UBP kanadının ‘Evet ‘ dediği ihale ile ilgili karara DP kanadının ‘Hayır ‘ dediği belirlendi. 4 UBP yönetim kurulu üyesinin oy çokluğu ile geçen evet kararı sonrasında mahkemenin Çarşamba günü Ara Emri vermesi halinde ne olacağı da merak konusu oldu.

Kıb-Tek çevrelerinden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, ihaleler ile ilgili karar almak için yönetim kurulu bugün (Dün) toplandı. Kıb-Tek yönetim kurulu Asbaşkanı Ersin Görsav, toplantıya girmedi. Nisap için 5 kişilik yönetim üyesi nisabı sağlayınca toplantı başlamış oldu. Uzun süren toplantı sonrasında iki ihale ile ilgili devam kararı alındı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, DP kanadı, konunun mahkemede olduğunu ve mahkeme sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda karşılıklı tartışmalar da yaşandı. Ancak 4 kişilik UBP kanadı, oy çokluğu ile ihaleye devam etme kararı aldı. Çarşamba günü beklenseydi bizce de iyi olacaktı. Yangından mal kaçırır gibi hemen alınan karar bizce de şaibenin büyümesine neden olacak ifadesinde bulundu.