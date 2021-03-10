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Yönetime "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen" diyen Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

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Yönetime "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen" diyen Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Yönetime "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen" diyen Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Spor Kulübü, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Sivasspor karşısında yaşanan puan kaybından sonra açıklamalarda bulunan Belhanda, yönetimi hedef alarak "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" demişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne demişti?

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası stat zeminini eleştirirken; yönetimi hedef almış ve "'Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı. 

Açıklama yapmıştı

Belhanda, o sözlerine gelen tepki üzerine yanlış anlaşıldım diye açıklama yapmıştı. Faslı yıldız açıklamasında, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." demişti.

Galatasaray'dan noter onaylı paylaşım

Galatasaray, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, Belhanda'nın Belhanda’nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajını paylaştı:

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